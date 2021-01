Crise oblige, Beppe Marotta promet un mercato plutôt calme

Seulement devancé d'un point par l'AC Milan, l'Inter, dauphin de son éternel rival en Serie A, réalise un exerice 2020-21 de haute voltige à l'échelle nationale. Éliminés de la Ligue des Champions, les Milanais ne s'en cachent plus depuis quelques semaines : cette saison, leur ultime objectif n'est autre que le Scudetto.

Pour y parvenir, les hommes d'Antonio Conte devront se montrer aussi performants en 2021 qu'en 2020. Et cela en prend le chemin. En effet, pour sa première rencontre de l'année, l'Inter Milan n'a pas fait de cadeaux à Crotone (6-2), grâce notamment à un triplé de Lautaro Martinez et un but de Romelu Lukaku.

Mais alors que s'ouvre le traditionnel mercato hivernal, quid des intentions du club ? Visiblement, l'hiver promet d'être calme en Lombardie. "Nous avons déjà dessiné les lignes directrices qui ne nous permettront pas de faire des investissements. Comme toutes les entreprises, la direction souhaite toujours un équilibre économique et financier", a d'abord rappelé Beppe Marotta, le directeur sportif nerazzurro, pour Sky Italia. Selon lui, comme la concurrence, l'Inter n'est pas épargné par la crise.

"En ces moments de restrictions, liés à la crise du Covid, force est de constater que tous les clubs européens vivent les mêmes conditions. Donc, non seulement l'Inter, mais aussi d'autres clubs, ne feront pas de transactions significatives", a ensuite ajouté le Transalpin. Toutefois, l'Inter devrait se montrer actif dans le sens des départs.

Devenu indésirable, Christian Eriksen a d'ailleurs été invité à partir. "Je peux vous confirmer que Christian Eriksen a été placé sur la liste des transferts. Il partira en janvier. Il n'entre plus dans les plans du club et il a eu des difficultés pour s'imposer. Je pense que c'est une bonne chose pour lui. Il rebondira ailleurs", avait ainsi expliqué Beppe Marotta au mois de décembre dernier. Arrivé à l'Inter Milan en janvier 2020 en provenance de Tottenham, Christian Eriksen ne s'est jamais imposé en Serie A.