L'Inter Milan triomphe malgré Ribéry

Menée au score à deux reprises dans la rencontre, l'Inter Milan a réussi par deux fois à tout renverser et elle en a été récompensée par un joli succès. Les Nerazurri se sont défaits de la Fiorentina (4-3). Une belle victoire, récoltée malgré un Ribéry en grande forme. Lukaku (88e) et D'Ambrosio (89e) ont scoré une fois chacun en fin de partie pour permettre à leur équipe de se sortir du piège toscan.

La Fiorentina pensait tenir le premier grand exploit de la saison dans le championnat italien. Et ça aurait été en grande partie l'oeuvre de sa star française. Du haut de ses 37 printemps, l’ancien bavarois a montré la voie à suivre aux siens en signant deux magnifiques « assists » au coeur de la seconde période. Ce n'était pas suffisant pour assurer ne serait-ce qu'un point. A travers deux passes décisives réussies en l’espace de sept minutes et délivrées sur un plateau à Castrovilli et Chiesa, le chevronné ailier français a donc changé le cours de la partie. Comme à ses plus belles heures, l’ex-international français a fait parler sa classe. Mais, et comme ça a déjà été le cas cet été contre la Lazio, son équipe n'a pas su profiter de sa brillante performance.

Un Inter à réaction

L’Inter s'est donc imposé. Pourtant, les locaux ont très mal démarré la rencontre, avec un but concédé dès la 3e minute de la part de Crisitan Kouamé. Une réalisation consécutive à un mauvais alignement de la défense lombarde. Cette entame à l’envers aurait pu plomber les locaux, mais ces derniers ont eu les ressources pour réagir. Avec de l’orgueil, ils ont réussi à renverser la vapeur.

Juste avant la pause, Lautaro Martinez a relancé les siens en signant une remarquable frappe enroulée du droit à l’entrée de la surface. Revigorés par cette égalisation avant la pause, les hommes d’Antonio Conte ont attaqué fort la seconde période. Cela a abouti sur un csc adverse, signée Ceccherini. 2-1, on pensait l’Inter parti pour l’emporter sans peine. Mais, il était écrit que l'équipe lombarde allait subir la loi de Ribéry. Sans conséquence cependant. Sa force mentale et l'apport de ses remplaçants (Hakimi et Alexis Sanchez) lui ont été salvateurs.