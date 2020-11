Soir de première pour le Real Madrid ! Opposé à l'Inter Milan, mardi soir, en Ligue des Champions, le club madrilène a signé son premier succès de la saison en Ligue des Champions (3-2). Un succès précieux pour le Champion d'Espagne, totalement relancé dans la course à la qualification. Au contraire de l'Inter, dernier de son groupe.

Ambitieux, les Milanais, qui ne comptent que deux points au compteur après trois matches de C1, vont devoir lutter pour obtenir leur billet pour les phases finales. Une situation qui laisse des regrets à leur attaquant Lautaro Martinez. "C'est décevant, parce qu'on a tout fait pour gagner ce match. On est en colère parce que c'est un match qu'on voulait gagner et on a eu beaucoup d'occasions pour", a ainsi estimé le buteur argentin, avant de répondre aux critiques dont il fait l'objet ces dernières semaines.

"Il faut relever la tête et continuer à regarder vers l'avant. Il a manqué des détails, c'est comme ça. On fait tout pour gagner, mais il y a des erreurs... Il faut être plus attentifs. Mes performances ? C'est toujours comme ça, quand tu marques, tu es un phénomène, quand tu ne marques pas, ça ne va pas. Ce dont je suis certain, c'est que je fais tout pour être au niveau de l'Inter", a ensuite déclaré Lautaro Martinez. En cas d'élimination, l'Inter Milan pourrait vivre une énième désillusion sur la scène européenne...