Romelu Lukaku est en grande réussite depuis son arrivée chez les Nerazzuri l'été dernier et repart sur les mêmes bases avec trois buts en trois matchs de Serie A. Interrogé par 'HLN', l'international belge a évoqué son avenir, affirmant vouloir revenir un joueur dans le club de ses débuts : Anderlecht.

"Je vais certainement y retourner. Pour un joueur, l'attrait pour le passé est tout simplement trop grand. Demandez à Dendoncker et Tielemans, ils sont toujours impliqués dans le club. Nous avons eu de bons moments", a-t-il confié. Mais d'abord, il compte bien profiter de son passage en Italie, un championnat qui correspond parfaitement à ses qualités.

"L'Italie convient parfaitement à mon style de jeu. Si j'avais su plus tôt, je serais venu plus tôt, a assuré celui qui a passé huit saisons en Premier League. Je m'entends bien avec Conte, je déteste perdre autant que lui. Nous avons plus ou moins le même caractère."

Enfin, le Belge a également évoqué la déception de perdre la finale de l'Europa League, l'une des plus amères de sa carrière : "Après la finale de la Ligue Europa, je n'ai pas décroché la médaille. J'ai beaucoup donné et je me suis retrouvé sans rien. Il m'a fallu des jours pour m'en remettre."