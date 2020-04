"Lautaro est une bête, je l'adore"

Romelu Lukaku dit qu'il "aime" son partenaire d'attaque de l'Inter, Lautaro Martinez, et prend plaisir à jouer à ses côtés pour les Nerazzurri.

Les deux hommes forment l'un des duos les plus prolifiques du continent cette saison, permettant à l'Inter de rester dans la course au titre depuis le début du championnat - même si leur défaite contre la Juventus juste avant l'interruption de la Serie A pourrait leur coûter cher.

"C'est incroyable, ce type est vraiment une bête", a déclaré Lukaku à propos de Lautaro lorsqu'on l'a interrogé sur lui lors d'un live sur Instagram . "Il joue si bien, il ne cesse de s'améliorer, je l'aime".

De son côté, Romelu Lukaku affirme être heureux depuis son arrivée en Italie : "Je pense que la Serie A est très forte, poursuit-il. Ce n'est pas aussi facile de marquer que ce que les gens pensent. À tous les matchs vous devez vous préparer et jouer de manière différente. Ces deux championnats (Serie A et Premier League) sont vraiment bons, chacun a ses points forts et c'est bien pour moi d'en découvrir un nouveau. J'aime à la fois l'Italie et l'Angleterre, les deux pays m'ont bien accueilli."