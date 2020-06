À l'Inter, ils se préparent déjà en cas d'un éventuel départ de leur buteur cet été. S'il part, ce qui est fort probable, ils devront trouver un attaquant de taille.

Le Barça pourrait bientôt accueillir l'Argentin, pour l'instant, sa clause de 111 millions d'euros freine les négociations. Mais les Italiens savent, que tôt ou tard, le club blaugrana réussira à débloquer l'opération. Alors, ils sont à la recherche d'un buteur.

Et selon la presse transalpine, les Interistas auraient jeté leur dévolu sur Andrea Belotti, joueur du Torino FC.

L'attaquant a un contrat jusqu'en 2022, mais Inter essaierait de le faire faire ses valises le plus tôt possible. Ils pensent qu'il s'intégrerait parfaitement dans le projet d'Antonio Conte et qu'ils pourraient parier sur lui.

Les autres alternatives auraient été rayées. L'Inter aimait bien aussi Edinson Cavani, mais ne voulait pas payer 12 millions d'euros par an. L'autre option est celle de Pierre-Emerick Aubameyang, un buteur qui n'a pas tout à fait convaincu Conte.

Le dernier grand candidat serait donc le favori de l'Inter, qui travaille déjà sur la formule pour convaincre Torino de son transfert. Les médias mentionnés assurent que l'Inter pourrait inclure dans l'opération des joueurs comme Nainggolan, Pinamonti ou Gagliardini pour rendre l'opération moins coûteuse.