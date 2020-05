Balotelli revient sur sa relation avec Mourinho

Passé par l'Inter Milan, l'AC Milan, Manchester City ou encore l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice en France, Mario Balotelli rencontre quelques problèmes pour trouver de la stabilité. Réputé pour être parfois difficile à gérer, l'international italien évolue actuellement à Brescia. Une formation d'un niveau bien inférieur à l'Inter Milan de ses débuts, un club dont il est depuis resté un fervent supporter, comme il l'a confié jeudi soir, en marge d'un live organisé sur Instagram.





: en tant qu'homme et joueur, c'est le club qui m'a le plus fait grandir", a ainsi expliqué l'ancien international italien, plus convoqué par le sélectionneur Roberto Mancini, lequel lui demande d'hausser son niveau de professionnalisme. Si la relation entre les deux hommes semble donc compliquée, elle l'était aussi avec un certain José Mourinho. Mais Mario Balotelli n'en garde que de très bons souvenirs."J'ai compris beaucoup de choses grâce à lui., où nous nous sommes tous les deux trompés, mais nous nous aimions. Tout s'est très bien passé, il y a toujours eu du respect", a-t-il assuré, toujours sur le réseau social Instagram. Deux sacrés personnalités...