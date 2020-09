Conte prend la défense d'Eriksen

L'Inter Milan s'est offert une victoire renversante contre la Fiorentina en Serie A samedi soir et si tous les yeux étaient braqués sur un Franck Ribéry étincelant pour le club toscan, certains observateurs ont surveillé la prestation de Chrsistian Eriksen.

Depuis son arrivée en provenance de Tottenham, le Danois n'a pas donné pleinement satisfaction sous ses nouvelles couleurs, ce qui n'empêche pas son entraîneur de le défendre. Notamment après ce match face à la Viola où Eriksen avait été titulaire.

« Il a augmenté son rendement, il joue dans la position idéale pour lui, celle de milieu offensif derrière deux attaquants. Il a joué un bon match. On sait qu’il a des qualités importantes et nous voulons les faire sortir. Parfois, il faut attendre un peu pour les voir. C’est un gars qui s’entraîne beaucoup, il se rend disponible, j’espère qu’il pourra déclencher l’étincelle et l’allumer en permanence », a estimé le technicien italien.