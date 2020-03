Inter Milan, Romelu Lukaku "devient fou" en confinement

Dans un entretien vidéo réalisé à distance avec l'ancien attaquant d'Arsenal Ian Wright, Romelu Lukaku a raconté sa situation en Italie.

"Hier, je suis devenu presque fou. Je ne peu pas aller dehors, je ne peux pas aller faire du shopping. Je suis enfermé depuis neuf jours."

Le plus dur pour le Belge ? La solitude et l'éloignement de sa famille : "La vie normale me manque. Être chez ma maman, être avec mon fils, chez mon frère. Le contact avec les gens que tu aimes. Tu ne peux même pas avoir des contacts avec une personne normale. Tu dois tout le temps être extrêmement prudent. Ma maman a du diabète. Donc, je ne peux pas aller lui faire un câlin chez elle. Elle ne sort plus. Nous lui avons clairement dit, mon frère et moi : tu ne sors plus."

Lukaku a rendu hommage à l'Inter, qui s'occupe bien de ses hommes : "Ils m'ont apporté un vélo. À Milan, tous les joueurs habitent dans le centre. Dans un petit appartement. Je n'ai pas beaucoup d'espace. Ce mercredi, ils nous ont demandé par message 'qui ne possède pas de vélo d'appartement ou de tapis roulant ?' Deux heures plus tard, ils sont venus m'apporter le vélo."