"À la Juve, on ne peut pas toucher Ronaldo à l'entraînement"

L'international Belge Daouda Peeters, milieu défensif de la Juventus de Turin a fait une déclaration pour le moins surprenante. En effet, au sein du club italien, les joueurs auraient reçu des consignes leur demandant de lever le pied lors de phases défensives sur Cristiano Ronaldo.

"À l'entraînement, le staff technique nous dit de faire attention quand on va au duel sur Ronaldo... parce qu'il représente un gros capital pour le club ! (rire). Comme jeune, ce n'est pas toujours facile car on veut se montrer et mettre le pied, mais il faut faire attention...", a déclaré le joueur de 21 ans lors d'une interview pour la 'RTBF'. Suprenant, mais somme toute logique lorsque l'on connaît le rendement du portugais en club.

Peeters, qui découvrait pour la première fois le groupe professionel de la Juve en juillet dernier, s'est également exprimé sur sa rencontre avec le quintuple Ballon d'Or : "Nous nous sommes rencontrés à la salle de sport. Cristiano était occupé sur une machine, il m'a salué directement et m'a posé des questions sur la Belgique et la Guinée (Ndlr : pays de naissance de Peeters). On dit qu'il est arrogant, mais pas du tout : c'est un gros bosseur à l'image de tous les joueurs de l'équipe, personne ne fait la star".