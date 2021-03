Isak et En-Nesyri proches de la Juventus

Après son élimination précoce en Ligue des champions, la Juventus a décidé de changer de projet. Andrea Pirlo restera à la barre, mais des changements majeurs sont attendus dans pratiquement toutes les lignes du terrain.

On parle beaucoup de l'éventuel départ de Cristiano Ronaldo, mais l'avenir d'Álvaro Morata est également un point d'interrogation. La Juventus pourrait renoncer à exercer l'option d'achat convenue avec l'Atletico et la direction cherche de nouveaux noms.

La Juve a surtout besoin de sang neuf et de dynamisme dans le dernier tiers du terrain. Et selon 'TuttoSport', les bianconeri ont en tête deux des attaquants à la mode en Liga qui correspondent au profil.

On parle d'Alexander Isak et de Youssef En-Nesyri. Les attaquants de la Real Sociedad et de Séville plaisent beaucoup par leur âge, 21 et 23 ans, et leurs caractéristiques. Ils sont rapides, gèrent très bien les espaces et peuvent jouer seuls ou en complément d'un autre 9.

En-Nesyri a déjà inscrit 19 buts en 39 matchs cette saison pour l'équipe de Julen Lopetegui, tandis qu'Isak a évolué après le départ de Willian José. Il compte 12 buts, dont 9 depuis janvier.