Isak répond aux rumeurs concernant le Barça

Le mois de mai défile et les rumeurs du mercato estival se multiplient à l'approche de la fin de saison. Et parmi les joueurs qui en font partie, Alexander Isak.

Le joueur suédois de la Real Sociedad est l'une des révélations de la Liga cette saison et a récemment fait l'objet de rumeurs concernant un intérêt du Barça pour son transfert.

Mais sur la chaîne Youtube de la fédération suisse de football, Isak a confié qu'il ne savait pas grande chose de cette rumeur : "Je ne sais pas grand-chose à ce sujet. Rien, à vrai dire. C'est un honneur, évidemment, qu'un club comme le FC Barcelone se renseigne sur mon travail", a-t-il ajouté.

"Je profite énormément. C'est une bonne année et l'équipe va bien aussi, on verra bien ce que fait pour le reste de la saison, car nous avons beaucoup de chances de nous qualifier en Europe. Donc je me concentre juste sur ça et à faire mon travail correctement avec la Real", a-t-il conclu.