Isco est revenu et Hazard s'est distingué lors du dernier entraînement de l'année

Le Real Madrid s'est entraîné le dernier jour de l'année après avoir vu sa bonne série interrompue par un match nul à Elche (1-1). Pas le temps pour les regrets de ce match, les Merengues se concentrent déjà sur le début de l'année 2021 avec le match contre le Celta Vigo.

Le calendrier de la Liga ne laisse pas le temps aux regrets d'un résultat inattendu ou aux célébrations des fêtes la veille du Nouvel An. L'équipe du Real Madrid est retournée à l'entraînement après avoir vu s'achever sa meilleure série de la saison, avec un match nul au stade Martínez Valero mettant fin à six victoires consécutives, et elle a déjà les yeux rivés sur son prochain match, celui contre le Celta le 2 janvier au stade Alfredo di Stéfano.

Zinédine Zidane a laissé au repos la plupart de ses titulaires avec une séance de récupération et les seuls joueurs qui ont foulé la pelouse étaient les Brésiliens Marcelo et Casemiro ainsi que Toni Kroos et Karim Benzema avec du footing. Le reste du onze de départ est resté dans les installations du Real Madrid.

Les remplaçants ont travaillé à plus haute intensité dans un matin froid à Madrid. Isco Alarcón est revenu après sa récente paternité qui l'a dispensé du match à Elche à la dernière minute et le Belge Eden Hazard a travaillé avec intensité après avoir fait son retour sur les terrains pour jouer les dernières minutes du match. Contre le Celta, son retour dans le onze de départ est plus que probable, Zidane effectuant quelques rotations, comme le retour de Ferland Mendy en arrière gauche.

Comme l'indique le club, le seul absent de la séance était le blessé Rodrygo Goes, une séance qui consistait principalement en un travail avec le ballon dans plusieurs exercices, un match sur petit terrain et une série de tirs au but pour clôturer l'année 2020.