Isco et Zidane ont fait la paix Ã  Bergame

Cela faisait un mois qu'Isco n'avait pas été titulaire. La dernière fois qu'il avait débuté, avant l'Atalanta, c'était contre Alcoyano en Coupe du roi, un match où les Merengues se sont faits sortir (2-1).

Lors du match aller des 8es de finale de Ligue des champions, Zidane a donné une chance à Isco. L'entraîneur n'a pas regretté sa décision. Le natif d'Arroyo de la Miel a répondu présent sur le terrain.

Après le match, Zidane a couvert Isco d'éloges pour son bon match. "Cela fait longtemps qu'il n'avait pas joué autant et, de plus, dans une position qui n'est pas la sienne. Il a fait un bon match. On sait ce qu'il peut nous apporter. Il ne joue pas beaucoup cette saison, mais quand il le fait, il donne tout. Il a fait un excellent travail", a déclaré l'entraîneur.

Par ces mots, Zidane a fait la paix avec Isco. Et c'est que tous deux ont connu des hauts et des bas. La décision de l'entraîneur de le laisser sur le banc de touche a crispé le joueur.

Mais, selon 'AS', ce calme ne fera pas changer d'avis Isco. L'ancien joueur de Malaga est apparemment clair sur le fait qu'il veut quitter le Real Madrid. Il n'est pas du tout satisfait de sa situation : il veut du temps de jeu et, s'il doit quitter le Bernabeu pour l'obtenir, il le fera sans hésitation.