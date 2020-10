Isco inquiète le Real Madrid et l'Espagne

Isco n'est plus le joueur qu'il était autrefois et cela commence sérieusement à inquiéter le Real Madrid, mais également l'équipe d'Espagne.

Mais où est passé la magie d'Isco ? Une question sans réponse. Ce dimanche soir, le média 'Cope' a sorti une statistique qui ne vient pas arranger les choses pour le milieu offensif : Isco n’a pas enchaîné deux matchs complets de suite depuis 3 ans... Une statistique qui a de quoi effrayer son club et sa sélection.

Toujours d'après la même source, à la Casa Blanca, ils sont inquiets quant au manque de motivation évidente de la part du joueur de 28 ans, qui est de plus en plus irrégulier, comme on peut le noter une fois qu'il est sur le terrain.