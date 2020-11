L'histoire d'amour entre le Real Madrid et Isco Alarcon semble toucher à sa fin. Le milieu de terrain, qui n'a plus la confiance de Zinedine Zidane, est prêt à faire ses valises et quitter le club.

L'international espagnol a ses raisons et souhaite quitter le Real Madrid, et pourquoi pas l'Espagne. Everton ou encore la Juventus Turin seraient intéressés par le joueur, qui voudrait rejoindre un autre championnat.

Paco Alarcon, père et agent d'Isco, s'est confié pour le programme 'El Larguero' en Espagne et a annoncé clairement la prochaine destination de son fils : "Isco veut s'essayer à un autre championnat."

Critiqué pour sa forme physique et laissé de côté par son entraîneur depuis plusieurs mois maintenant, Isco s'éloigne un peu plus du Real Madrid, bien que son contrat soit en vigueur jusqu'à 2022.