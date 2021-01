Islam Slimani pour remplacer Moussa Dembélé ?

Barré par la concurrence de Toko Ekambi, Depay et Kadewere en attaque, l'avenir de Moussa Dembélé semble se dessiner ailleurs, plus précisément du côté de l'Atletico Madrid. En effet, l'attaquant français pourrait prochainement rejoindre la capitale espagnole sous forme d'un prêt avec option d'achat non obligatoire.

De ce fait, Lyon s'active déjà en coulisses pour lui trouver un remplaçant. Et, d'après 'RMC Sport', Juninho, le directeur sportif des Gones, l'aurait déjà identifié. Il s'agirait d'Islam Slimani, déjà annoncé dans le viseur de Lyon cet été.

Cette fois, l'attaquant de 32 ans serait plus ouvert à un départ et verrait d'un bon oeil un retour en Ligue 1. L'Algérien, sous contrat avec Leicester jusqu'en juin prochain, n'a joué que 20 minutes en ce début de saison.