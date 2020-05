Slimani s'en prend à la gestion extra-sportive de Fenerbahçe

Islam Slimani a quitté le Sporting CP en 2016 pour rejoindre la Premier League, après une incroyable saison au Portugal, mais hélas, le joueur des Fennec n'a pas réussi à s'imposer chez les Foxes, qui a décidé de le prêté à Fenerbahce en 2018, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et il a fini par atterrir sous forme de prêt en Ligue 1, un an après.

À Monaco, le joueur s'est rapidement imposé comme un titulaire, il a inscrit 9 buts et délivré 8 passes décisives en 18 matches de Ligue 1, il faisait un vrai duo en or avec Ben Yedder.

L'Algérien s'est confié à 'Score' sur son passage à Instambul, un mauvais souvenir selon lui....

"C’était tout sauf du football. Tout se décide dans les coulisses. L’ambiance était malsaine. J’ai dû endurer beaucoup de choses là-bas. Tout a pourtant bien commencé pour moi. Je jouais comme titulaire à mes débuts mais tout a basculé du jour au lendemain avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur qui a décidé de nous mettre à l’écart, moi et (Yassine) Benzia. Une semaine après son arrivée, il nous avait annoncé qu’on ne pouvait plus s’entraîner parce qu’on était tous deux sur la liste des joueurs à prêter. On n’en revenait pas. Jusqu’à ce jour, on ne sait toujours pas, moi et Benzia, pourquoi on nous a traités de la sorte. Mais il est clair que les raisons sont extra-sportives, parce que si on parle foot, on était les meilleurs", a-t-il confié. Cependant, il considère cette expérience en Turquie comme "enrichissante".