Ismaël Bennacer ne veut pas parler du PSG

L'international algérien du l'AC Milan, auteur d'une saison plus que correcte sous les ordres de Stefano Pioli, a tenu à calmer le jeu face aux rumeurs l'annonçant au club de la capitale, le Paris Saint-Germain, pour mieux se concentrer sur son objectif avec le Milan.

"Je ne sais pas même ce qui se dit parce que je ne me m’intéresse pas trop. Mon seul objectif est de finir la saison en force avec Milan. Du coup, je travaille sereinement, il reste encore quelques matchs à finir et il va falloir se concentrer sur la fin de saison, en suite on verra ce qui va se passer", a-t-il déclaré.

Annoncé du côté de l'Espagne, au Real Madrid ou en Angleterre, à Manchester City, le champion d'Afrique 2019, dispose d'une clause libératoire fixée à 50 M€.