Ismaël Sow signe son premier contrat professionnel aux Girondins

Le jeune défenseur de 19 ans va poursuivre l'aventure bordelaise, mais chez les grands.

Ismaël Sow, joueur de la réserve des Girondins de Bordeaux, vient de signer son premier contrat professionnel, qui le liera au club bordelais jusqu'en 2023.

Avec l'équipe réserve des Girondins, Sow a joué un total de 12 matches, tous en tant que titulaire, et a inscrit un but.

Cette signature fait aussi suite à la grave blesusure de Pablo face à Nice. Le Brésilien a été victime d'une rupture du ligament croisé et sera absent entre six et huit mois, l'occasion pour Ismaël Sow de se montrer, et de se faire une place dans l'équipe de Paulo Sousa.