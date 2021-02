À 36 ans, Ronaldo offre le podium à la Juventus

Le nonuple champion d'Italie en titre (42 pts, avec un match de moins) chipe la troisième place à son adversaire du jour (40 pts). Et regarde maintenant vers l'Inter Milan (47 pts), leader provisoire après avoir battu la Fiorentina (2-0) vendredi, et l'AC Milan (46 pts), qui accueille dimanche la lanterne rouge Crotone pour la suite de cette 21e journée de Serie A.

Cristiano Ronaldo a fêté vendredi ses 36 ans et cet âge canonique pour un footballeur professionnel n'y change rien: d'une frappe sèche, il a une nouvelle fois lancé les Bianconeri vers la victoire (13e). Il conforte sa première place au classement des buteurs avec 16 buts (devant Romelu Lukaku, 14).

Et c'est pour priver CR7 d'un second but que le défenseur romain Roger Ibanez s'est jeté pour couper un centre de Dejan Kulusevski, marquant contre son camp (70e).

Déjà auteur d'un doublé cette semaine en Coupe d'Italie contre l'Inter (2-1), le Portugais a eu d'autres occasions mais la transversale (23e) puis Pau Lopez (42e) l'ont privé d'un second cadeau d'anniversaire.

Les temps des réglages semblent désormais terminés pour la Juve d'Andrea Pirlo. Mis à part le faux pas contre l'Inter (0-2) en championnat le 17 janvier, les Bianconeri, solides sans être forcément brillants, alignent les victoires en début 2021: dix lors des dix autres matches disputés (toutes compétitions confondues).

"On a retrouvé de l'enthousiasme, on est davantage compacts, et on est plus attentifs pour défendre", s'est félicité Pirlo, en revendiquant une posture plus attentiste de son équipe pour prendre en contre la Roma.

- Dzeko de retour -

La Roma, elle, confirme ses difficultés chroniques contre ses concurrents directs, incapables de gagner contre les équipes de haut de tableau.

Elle a pourtant eu le ballon, tenté, mais a peiné à inquiéter cette Juve redevenue solide (Cristante 21e, Perez 68e, Spinazzola 89e).

L'entrée en jeu pour la dernière demi-heure du désormais ex-capitaine Edin Dzeko, réintégré après avoir été écarté des deux matches précédents pour s'être opposé à son entraîneur Paulo Fonseca, n'y a rien fait.

"On eu plus de tirs (14 contre 3), plus de corners (9 contre 2), mais c’est l’équipe qui marque des buts qui gagne", a constaté Fonseca.

L'Atalanta Bergame, de son côté, a laissé filer contre le Torino (3-3) un succès qui semblait acquis après une mise en route canon: la "Dea" a rapidement mené 3-0 grâce à Josip Ilicic (14e), Robin Gosens (19e) et Luis Muriel (21e), en profitant d'un Salvatore Sirigu pas encore chaud dans la cage des Grenats.

La tête peut-être déjà à leur demi-finale retour de Coupe d'Italie, mercredi contre Naples (0-0 à l'aller), les Bergamasques se sont alors "arretés pendant les dix dernières minutes de la première mi-temps", a regretté leur entraîneur Gian Piero Gasperini.

Andrea Belotti, en deux temps après avoir d'abord vu son penalty repoussé (42e), puis Bremer (45+1e) ont tout relancé. Et Federico Bonazzoli, de la tête (84e), a offert un point inespéré mais précieux pour le "Toro" (17e).

Troisième nul en trois matches - tous arrachés dans les dernières minutes - pour le nouvel entraîneur Davide Nicola, dont le Torino n'avance pas beaucoup mais a retrouvé la combativité qui lui faisait défaut dans les fins de matches. "Troisième signe consécutif que les matches ne sont jamais finis", a soufflé le technicien.