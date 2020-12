Bataille pour la deuxième place derrière l'AC Milan

Le rendez-vous au Stadio olimpico dimanche entre l'AS Rome (6e) et Sassuolo (3e) sera le seul duel entre ces cinq prétendants à la deuxième place, qui se tiennent tous en un point. L'Inter Milan (2e), la Juventus (4e) et Naples (5e) se voient eux proposer des adversaires à leur portée, même si la répétition des matches entame les organismes de ces clubs européens.

Pour la Roma comme pour Sassuolo, ce match est capital pour se relancer après deux lourds revers - leurs premières défaites sur le terrain cette saison - ayant ébranlé les certitudes d'un bon début de saison. Les Giallorossi, qui jusqu'ici n'avaient perdu que sur tapis vert, doivent oublier la claque à Naples (0-4) alors que Sassuolo va tenter de rester au contact des grosses cylindrées après avoir mordu la poussière à domicile contre l'Inter Milan (0-3).

Torino, pour la Juve comme pour son entraîneur Andrea Pirlo, n'est pas un adversaire comme les autres: c'est contre les Grenats que le "Maestro" a signé en avril 2015 son tout dernier but en Serie A (évidemment sur coup franc), avant de partir finir sa carrière aux Etats-Unis l'été suivant. Ce match reste aussi le dernier derby remporté par le Torino (2-1).

Au vu du classement actuel (Torino est 18e), on voit mal le "Toro" renouer avec le succès. Mais les Bianconeri, sans Alvaro Morata (suspendu deux matches après son exclusion la semaine dernière pour contestation), doivent se méfier d'une équipe qui, si elle prend énormément de buts (22), en met aussi beaucoup (16, presque autant que la Juve avec 18).

L'Inter Milan, quatre jours après avoir laissé beaucoup d'énergie sur la pelouse de Mönchengladbach (3-2) et surtout trois jours avant de devoir remettre ça pour tenter d'arracher la qualification en Ligue des champions contre le Shakhtar, doit aussi rester sur ses gardes. Bologne a gagné trois de ses quatre derniers matches et arrive à San Siro bien repositionné en milieu de tableau.

L'AC Milan, le leader, se déplacera dimanche soir à Gênes en clôture de cette journée, a priori toujours sans Zlatan Ibrahimovic, pas encore remis de sa blessure musculaire. L'absence de la star suédoise n'a pas empêché les Rossoneri d'assurer leur qualification en Ligue Europa jeudi soir à l'issue d'une victoire renversante contre le Celtic Glasgow (4-2).