Gomez quitte Bergame pour Séville à la fois "triste et content"

"C'est un mélange de sentiments, après tant d'années dans cette ville", a souligné au micro de 'Sky Sport' le meneur de jeu argentin âgé de 32 ans, arrivé en 2014 à l'Atalanta qu'il a largement contribué à amener sur le devant de la scène en Italie mais aussi en Ligue des champions (quarts de finale la saison dernière).

"Parfois les choses vont dans un certain sens, mais je referais tout ce que j'ai fait depuis le premier jour à Bergame, nous avons fait l'histoire de ce club", ajouté le "Papu", écarté depuis la mi-décembre par Gasperini sur fond de divergences techniques et après des invectives à la mi-temps d'une rencontre de Ligue des champions.

"Les supporters ? Ils vont beaucoup me manquer, Bergame est dans mon coeur. On se reverra sûrement bientôt", a ajouté celui qui vient de retrouver, à l'automne, la sélection argentine (5 sélections, 1 but).

De nombreux clubs italiens étaient intéressés par ce joueur technique, précieux passeur et doté d'une belle frappe, mais l'Atalanta Bergame ne souhaitait pas renforcer un concurrent direct pour les places européennes.

C'est donc logiquement à l'étranger, dans un club également qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, que devrait rebondir Gomez, attendu mardi à Séville pour y passer une visite médicale et y signer son contrat, selon les médias italiens. Les deux clubs se seraient mis d'accord sur une indemnité de transfert de l'ordre de 8 à 9 millions d'euros, bonus compris.