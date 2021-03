Ibrahimovic titulaire avec Milan avant de retrouver la Suède

Le géant suédois de 39 ans, meilleur buteur du club, a renoué avec la compétition jeudi en Ligue Europa contre Manchester United (0-1). Il est entré en jeu pour les 25 dernières minutes après sa blessure à l'adducteur gauche qui l'avait éloigné des terrains depuis la fin février.

"Il a profité des minutes jouées jeudi pour améliorer sa condition physique et demain (dimanche) il débutera. On ne sait pas combien de temps il pourra tenir mais sa présence est importante", a déclaré Pioli à la veille du déplacement chez la Fiorentina (14e) pour le compte de la 28e journée de Serie A.

L'AC Milan est actuellement deuxième du Championnat d'Italie à neuf longueurs du leader l'Inter Milan. Mais les Rossoneri voient revenir sur eux plusieurs candidats à la Ligue des champions après des contre-performances.

Réagissant aux propos d'Ibra", qui a estimé jeudi que Milan devait continuer à viser le titre, Pioli a assuré que ce discours lui "avait plu". "Il reste onze matches, on est dans la bataille et on doit essayer de tous les gagner. Demain ce sera compliqué, tant pour la qualité de notre adversaire que parce qu'on est dans un moment difficile", a reconnu l'entraîneur.

Après presque cinq ans de retraite internationale et à trois mois de l'Euro, Zlatan Ibrahimovic fera la semaine prochaine son retour en équipe de Suède pour les qualifications du Mondial-2022. En retraite internationale depuis la fin de l'Euro-2016, il a été convoqué pour les matches qualificatifs face à la Géorgie et le Kosovo, ainsi que pour un amical contre l'Estonie.