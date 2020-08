Ibrahimovic veut ramener Milan à sa place

Si la prolongation d'une saison n'est pas encore officiellement signée, le géant suédois de bientôt 39 ans se dit ravi de pouvoir revenir "où il se sent comme chez lui", dans cette vidéo filmée samedi soir à son arrivée à Milan.

Selon la presse italienne, Milan et son attaquant vedette ont trouvé un accord pour une année de contrat supplémentaire, avec un salaire annuel de 7 millions d'euros pour "Ibra".

"Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour être une mascotte, mais pour amener des résultats, aider le club, l'équipe et l'entraîneur à retourner où Milan mérite d'être", a-t-il expliqué en italien.

"Depuis six mois, on a fait de grandes choses mais on n'a rien gagné. J'ai aujourd'hui la possibilité d'être là dès le début, il faut continuer et faire la même chose", ajoute le Suédois, revenu en décembre dernier en Lombardie.

Zlatan "Ibrahimovic est "notre priorité", avait assuré mardi dernier le directeur technique de l'AC Milan Paolo Maldini, sans exclure un plan B alors que les négociations avec le géant suédois se prolongeaient.

"Nous savons que ça sera une courte préparation, donc nous voulons boucler le dossier dans un très court délai", avait ajouté Maldini, alors que la Serie A doit reprendre le 19 septembre.

En apparaissant vendredi avec le maillot de Milan sur son compte Twitter, Ibrahimovic avait toutefois levé les doutes sur sa présence la saison prochaine chez les rossoneri.

"Ibra" avait rejoint Milan fin décembre 2019 pour un contrat de six mois après avoir quitté le Los Angeles Galaxy, pour un salaire de 3,5 millions d'euros, et une année supplémentaire en option.

Depuis son retour en Lombardie, l'ex-attaquant du PSG a eu un impact positif sur une équipe en difficulté, marquant 11 fois en 20 matches de Serie A et de Coupe d'Italie.

L'objectif affiché par l'AC Milan est de retrouver la Ligue des champions, une compétition remportée à sept reprises par les rossoneri mais qu'ils n'ont plus disputé depuis 2014.