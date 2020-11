Imbroglio à la Lazio sur le Covid, la Fédération enquête

Le club romain est parti mardi sans son buteur Ciro Immobile et d'autres joueurs pour disputer sa rencontre prévue mercredi à Saint-Pétersbourg en Ligue des champions, selon la presse italienne.

Cette nouvelle absence d'Immobile, comme la semaine dernière pour le déplacement à Bruges (1-1), pourrait être liée aux tests pour le coronavirus auxquels sont soumis les joueurs avant le départ, en vertu du protocole de l'UEFA.

L'international italien, meilleur buteur de Serie A la saison dernière, a pourtant joué entre-temps dimanche avec la Lazio, après d'autres tests menés en fin de semaine, cette fois en vertu des mesures mises en place pour la Serie A.

La Fédération italienne a annoncé dans un communiqué avoir "ouvert une enquête envers la Lazio pour constater d'éventuelles violations aux protocoles sanitaires pour contenir l'épidémie de Covid-19".

Des explications ont déjà été demandées aux dirigeants de la Lazio et des constatations au centre d'entraînement menées la semaine dernière, précise la FIGC. La Fédération précise avoir également demandé mardi matin au club laziale les nouveaux tests menés avant le match face à Saint-Pétersbourg.

L'UEFA, contactée par l'AFP, a renvoyé vers la Lazio, refusant de donner des "détails sur des cas individuels". Le club italien, lui, n'a pas communiqué la liste des joueurs partis en Russie.

"Nous avons eu et avons encore mille difficultés post-confinement, mais les garçons font bloc et on essaie de donner le meilleur en sachant que c'est un moment difficile", a déclaré l'entraîneur Simone Inzaghi sur 'Sky Sports'.