L'Atalanta, accrochée par l'Udinese, rate le podium

Ces nouveaux points abandonnés, après le 0-0 à domicile dimanche contre le Genoa, constituent une mauvaise opération pour la Dea, toujours 6e, à dix points des Rossoneri.

Les Bergamasques se sont fait surprendre sur la toute première incursion de l'Udinese, après seulement 25 secondes de jeu: Roberto Pereyra repiquait côté droit et venait battre en angle fermé le gardien de l'Atalanta Pierluigi Gollini.

Contraints de courir d'entrée après le score, les joueurs de Gian Piero Gasperini ont buté sur un excellent Juan Musso dans la cage de l'Udinese, auteur notamment d'un joli arrêt réflexe sur une frappe de Joakim Maehle (35e).

Seul Luis Muriel réussira à tromper le gardien argentin pour égaliser au terme d'un petit numéro en solo dans la surface (44e), signant son 11e but de la saison en championnat.

Mais l'Atalanta en restera là, malgré les entrées en jeu de Ilicic et Zapata, face à une Udinese qui n'a pas démérité et aurait même pu l'emporter, mais le but de Marvin Zeegelaar a été refusé pour une charge sur Gollini(86e).

Prévu le 6 décembre, ce match comptant pour la 10e journée de Serie A avait été remporté en raison de fortes pluies.