L'Atalanta muette, la Lazio surnage

La Juventus accueille dans la soirée Cagliari avec la possibilité de se hisser provisoirement à la deuxième place du classement derrière l'AC Milan en attendant les matches de dimanche de cette 8e journée de Serie A.

La "Dea" (5e), dont le jeu a perdu de sa superbe depuis quelques semaines, a longtemps peiné pour se procurer des occasions puis a manqué d'efficacité dans le final face à La Spezia, à Cesena, où le promu dispute ses matches à domicile faute d'un stade aux normes.

Robin Gosens s'est vu refuser un but pour un hors-jeu limite d'un partenaire avant de buter sur le gardien lugurien en fin de match. Duvan Zapata a trouvé le poteau. Et Mario Pasalic a lui aussi gâché deux belles occasions dans une fin de match beaucoup plus rythmée.

C'est la première fois que la co-meilleure attaque de Serie A (avec Naples) reste muette en championnat cette saison, en dépit de quelques éclairs de Josip Ilicic, en progrès.

Cette inefficacité, inquiétante avant d'aller à Liverpool mercredi, aurait même pu valoir une mauvaise surprise aux hommes de Gian Piero Gasperini si la frappe de l'attaquant de La Spezia Farias n'avait pas été renvoyée par le poteau en début de match.

À Crotone, sur un terrain aux allures de piscine après les fortes pluies tombées sur la Calabre, il fallait surtout savoir plonger. Et Ciro Immobile s'est montré le plus doué dans l'exercice pour ouvrir le score de la tête (21e) pour la Lazio face à la lanterne rouge.

Avec son quatrième but de la saison en Serie A, le buteur laziale a ponctué victorieusement son retour après trois semaines loin des terrains pour cause de coronavirus.

"Toute cette histoire a été déplaisante", a reconnu Immobile, qui a manqué trois des quatre derniers matches de son club mais aussi les matches de l'équipe d'Italie en Ligue des nations.

"Mais maintenant je reviens encore plus motivé parce que lorsque tu as arrêté, tu te rends compte combien tu aimes ce sport", a-t-il ajouté.

La pluie a laissé un peu de répit aux joueurs en début de seconde période, le temps pour la Lazio de plier le match grâce à Joaquin Correa en angle fermé (58e), avant de reprendre de plus belle.

La Lazio peut sereinement préparer son match de Ligue des champions contre le Zénit Saint-Pétersbourg, mardi. Crotone, de son côté, reste bon dernier, toujours dans l'attente d'un premier succès.