L'Atalanta se relance face à Crotone

Dans l'attente des autres matches, et notamment celui de l'Inter Milan face à Parme en soirée (17h00 GMT), la "Dea" occupe povisoirement la 2e place du classement avec 12 points, à une longueur du leader, l'AC Milan.

Cette victoire logique relance les Bergamasques au bon moment, avant les deux gros matches prévus la semaine prochaine à domicile face à Liverpool en Ligue des champions, mardi, puis l'Inter en Serie A, dimanche.

Après le show Zapata de mercredi soir en Ligue des champions, qui avait permis à l'Atalanta de remonter deux buts de retard face à l'Ajax Amsterdam (2-2), c'est l'autre Colombien de l'attaque, Muriel, qui s'est mis en valeur.

Il a profité sur son premier but d'une passe de Ruslan Malinovski (26e) et sur le second d'une mauvaise relance de la défense calabraise (38e), pour assurer l'essentiel avant la pause, où il a été remplacé par Zapata.

Crotone a réduit la marque assez vite (40e) par Simy mais n'a jamais semblé vraiment en position de contester la victoire aux hommes de Gian Piero Gasperini.