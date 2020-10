L'Inter, la Lazio et la Sampdoria gagnent et remontent

À tout seigneur tout honneur, l'Inter est allé gagner sur la pelouse du Genoa (2-0) grâce à son buteur belge Romelu Lukaku et son défenseur Danilo D'Ambrosio, de quoi remonter de la 7e place au podium provisoire de la Serie A.

Les Intéristes ont dû attendre une heure pour forcer le verrou de Gênois bien organisés en défense, puis Lukaku a marqué du gauche (64e) suite à une passe de Barella entre les jambes de Bani. Et D'Ambrosio a repris de la tête (80e) un corner rentrant de Brozovic mal repoussé par la défense du Genoa, histoire d'assurer le résultat.

Grâce à cette troisième victoire de la saison, les hommes d'Antonio Conte remontent provisoirement dans le trio de tête, derrière l'AC Milan et le surprenant Sassuolo de Maxime Lopez. En profitant aussi de la défaite à domicile de l'Atalanta Bergame face à l'autre équipe de Gênes, la Sampdoria (3-1).

Après un début de saison canon (13 buts et 3 victoires en 3 matches), l'Atalanta a en effet concédé, face à la "Samp" de Claudio Ranieri, sa deuxième défaite de rang en Serie A, après avoir sombré 4-1 le week-end dernier à Naples.

La Sampdoria rejoint l'Atalanta

Les Génois ont d'abord mené 2-0 sur des buts de l'éternel Fabio Quagliarella (13e), 37 ans, qui a raté un penalty juste avant la mi-temps, et du milieu danois Morten Thorsby (59e), avant que Duvan Zapata ne réduise le score sur penalty en fin de match (80e).

La Sampdoria a corsé l'addition dans le temps additionnel, grâce à Jakub Jankto (90e+2). Grâce à sa troisième victoire d'affilée, elle rejoint l'Atalanta dans le peloton de chasse, à égalité de points (9).

Le dernier match de ce samedi opposait, au Stade Olympique de Rome, la Lazio à Bologne, et les Romains ont gagné 2-1. De quoi renforcer leur confiance suite à leur succès mardi en Ligue des champions face à Dortmund, et leur redonner un peu de baume au coeur en championnat, eux qui n'avaient plus remporté la moindre victoire en Serie A depuis le 26 septembre.

Mais ils ont dû eux aussi, comme les Intéristes à Gênes, patienter avant de trouver l'ouverture par leur meneur de jeu espagnol, Luis Alberto (54e).

Vingt minutes plus tard, le break a été creusé par l'inévitable Ciro Immobile (76e), puis Bologne a sauvé l'honneur dans les arrêts de jeu par Lorenzo De Silvestri (90e+1).

La Lazio rejoint au classement l'AS Roma, avec sept points, en milieu de tableau de la Serie A (10e). La Roma jouera lundi soir sur la pelouse du leader, l'AC Milan, en clôture de la 5e journée.