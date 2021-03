L'Inter Milan prend encore de l'avance en tête

Leurs grands rivaux n'avaient pu faire que match nul contre l'Udinese mercredi (1-1). Les hommes d'Antonio Conte ont par ailleurs toujours dix points d'avance sur la Juventus de Turin, championne en titre, mais celle-ci a un match en retard par rapport à l'Inter.

Le buteur chilien Alexis Sanchez, préféré pour une fois à Lautaro Martinez à la pointe de l'attaque nerazzuri, aux côtés de Romelu Lukaku, a été décisif. Il a frappé deux fois (54e, 62e) en deuxième période, bien servi à chaque fois par le Colombien.

"Cela a été un match difficile, Parme a bien joué et nous avons souffert" a réagi le Chilien de 32 ans.

Sur le premier but, superbe, Lukaku a contrôlé de la poitrine un ballon lancé en profondeur par Marcelo Brozovic, puis réussi une talonnade pour Sanchez ravi de l'aubaine. Sur le deuxième, le même Lukaku a centré pour l'ex-attaquant de Manchester United, lui permettant de signer son premier doublé depuis son arrivée à l'Inter la saison dernière.

"Je suis un joueur d'expérience, Conte me fait confiance et j'en suis ravi. (...) Je suis comme un lion, plus je joue, plus je me sens bien", a commenté Sanchez.

Les Parmesans, avant-derniers de la Serie A, avaient bien résisté jusque là, montrant qu'ils ne méritaient peut-être pas leur classement actuel.

Ils ont tout de suite réduit la marque quand le Brésilien Hernani a repris de volée un centre de Giuseppe Pezzella (71e), mais leur réaction s'est arrêtée là et ils ont finalement bouclé leur 16e match sans victoire.

Les Nerazzuri auront encore un gros morceau à avaler lundi, l'Atalanta Bergame, sur la route encore longue d'un éventuel premier scudetto depuis le printemps 2010.