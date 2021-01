L'Inter Milan freinée par la Roma

Les Nerazzurri, menés à la pause, pensaient avoir fait le plus difficile après avoir égalisé puis pris l'avantage en début de seconde période grâce à Milan Skriniar sur corner (56e) et Achraf Hakimi d'une merveille de frappe sous la barre (63e).

Mais cette Inter décidément fragile n'a pu résister à la pression romaine du dernier quart d'heure. Samir Handanovic a été déterminant sur un tir tendu de Bryan Cristante (83e) puis devant Gianluca Mancini (85e). Mais le gardien milanais n'a rien pu sur la tête de ce même Mancini (86e).

Une nouvelle déception pour les Intéristes avant de recevoir la Juventus Turin, nonuple champion en titre auquel Antonio Conte rêve de prendre la couronne.

"Ca a été un bon match, contre une équipe qui a les mêmes objectifs que nous", a estimé l'entraîneur milanais.

"Après, sur la fin du match, parfois intervient une certaine peur face à un résultat important qui t'incite à jouer plus bas. Du banc, nous avons continué à demander de maintenir la pression", a-t-il ajouté.

Comme mercredi à Gênes, l'Inter a notamment été victime de son manque d'efficacité en début de match. Lautaro Martinez en angle fermé (12e) et surtout par deux fois Romelu Lukaku (13e, 14), titulaire après avoir été ménagé mercredi à cause d'une gêne musculaire, manquaient ainsi l'opportunité de faciliter l'après-midi milanaise.

La Roma toujours troisième

Cette maladresse était punie par une Roma bien organisée et chirurgicale en contre : un ballon volé par Jordan Veretout dans les pieds de Nicolo Barella offrait un contre que concluait victorieusement Lorenzo Pellegrini (17e). Veretout était tout près de doubler la mise peu après mais trouvait les gants de Handanovic (23e).

Et voilà les Intéristes, comme souvent, contraints de courir après le score. Sous les averses, les occasions pleuvaient. Martinez (36e, 52e), Arturo Vidal (36e) et Marcelo Brozovic (51e) rivalisaient d'abord de maladresse jusquà ce que Antonio Conte, intenable sur le bord du terrain, puisse enfin rugir de joie sur les buts de Skriniar et Hakimi.

Mais la fin de match de son équipe, qui a été sanctionnée pour s'être trop recroquevillée en fin de match, allait doucher cette joie temporaire.

Avec ce nul, la Roma préserve sa troisième place à six points de l'AC Milan. Et confirme le potentiel d'une équipe solide et séduisante par instants, notamment en première période, dotée d'un joli caractère en fin de match, mais également victime de trous d'air, surtout face aux plus grosses cylindrées.

S'ils ont fait un sans-faute face aux équipes de second rang (dix victoires sur les dix matches joués contre les équipes classées à partir de la 10e place), les Giallorossi attendent encore une première victoire face à celles de la première moitié.

Paulo Fonseca, qui a principalement regretté "le premier quart d'heure de la seconde période fatal", et ses joueurs ont une nouvelle occasion dès vendredi prochain, avec le derby contre la Lazio.