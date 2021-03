Milan s'accroche dans la course au titre

L'Inter doit se méfier de l'AC Milan, revenu à six points (avec un match de plus) après sa victoire arrachée contre la Fiorentina (3-2). Mais l'équipe d'Antonio Conte semble plus que jamais en piste vers son premier scudetto depuis 2010 pour mettre fin à la série record de neuf titres consécutifs des Turinois.

Derrière l'Inter, la lutte pour les trois autres places qualificatives en Ligue des champions s'annonce plus ouverte que jamais. Milan, apparue encore fatiguée, a trouver les ressources pour conforter sa deuxième place.

Ibrahimovic a marqué son 15e but pour son retour comme titulaire après sa blessure à l'adducteur (9e). Mais c'est Brahim Diaz, en égalisant en angle fermé (57e) puis Hakan Calhanoglu (72e) qui ont cette fois sauvé la mise des Rossoneri alors que la Viola avait renversé la situation, par Erick Pulgar (17e) et Franck Ribéry (51e).

"On a montré le caractère qu'il fallait après l'élimination en Ligue Europa" contre Manchester United, s'est réjoui "Ibra", qui a joué les 90 minutes avant de retrouver la sélection suédoise, près de cinq ans après ses "adieux".

Les Laziali, même s'ils ne sont que 7e, ont prouvé qu'il faudra aussi compter avec eux avec leur victoire dimanche sur le terrain de l'Udinese (1-0).

Après la trêve, c'est bien une "course à élimination, avec toutes les meilleures équipes" qui attend ces candidats à la Ligue des champions, a confirmé l'entraîneur bergamasque Gian Piero Gasperini.