La Spezia pour la première fois en Serie A

Frosinone, équipe entraînée par l'ex-international italien Alessandro Nesta, l'a emporté (1-0) sur la pelouse du Spezia Calcio, mais une victoire par deux buts d'écart lui était indispensable pour décrocher l'accession.

A l'aller, dimanche dernier, Spezia s'était en effet imposé sur le même score (1-0) à Frosinone. Il se qualifie grâce à sa meilleure place à la fin de la saison régulière en Serie B italienne.

Le Spezia Calcio accompagne donc en Serie A Benevento et Crotone, qui avaient acquis l'accession directement après avoir terminé aux deux premières places. Ces trois clubs prendront les places des trois relegués, Lecce, Brescia et la Spal, basée à Ferrara, lors de la nouvelle saison qui doit démarrer le 19 septembre.

Spezia Calcio, club de la ville de La Spezia (Ligurie), située en bord de mer, à une centaine de kilomètres au sud-est de Gênes, découvrira donc la Serie A. Il avait passé quelques saisons dans la première division des années 20, quand les équipes disputaient des tournois régionaux.

Le club peut s'appuyer sur des supporteurs très actifs, qui se sont illustrés jeudi soir bien que le match ait été disputé à huis clos pour cause de coronavirus : ils étaient très nombreux à accueillir les joueurs à leur arrivée au stade et ils sont restés à proximité pendant la rencontre, allumant des fumigènes, selon les images de télévision et des photos diffusées sur les réseaux sociaux.

L'entraîneur du Spezia Calcio, Vincenzo Italiano, faisait ses débuts cette année sur un banc de 2e division italienne. Il est un habitué des changements de catégorie : comme joueur, il a connu plusieurs accessions et relégations avec le Hellas Vérone et le Chievo Vérone; comme entraîneur, il avait réussi la saison dernière à faire monter Trapani de Serie C en Serie B.

Dès vendredi, la mairie doit se pencher sur la mise à niveau du stade et lancer des travaux pour l'adapter à la Serie A, selon le 'Corriere dello sport'. D'ici là, l'équipe pourrait disputer ses premiers matches dans d'autres stades de la région, précise le quotidien sportif.