Le leader AC Milan enchaîne face à la Sampdoria

Malgré l'absence de leur buteur Zlatan Ibrahimovic, toujours blessé, les Rossoneri ne montrent pas de signes de faiblesse et conservent cinq points d'avance au classement sur l'Inter Milan, seule deuxième, et six sur un duo composé de Naples, vainqueur dimanche de la lanterne rouge Crotone (4-0), et de la Juventus Turin.

Franck Kessié sur penalty (45e) puis Samuel Castillejo juste après son entrée en jeu à la conclusion d'un joli mouvement sur l'aile gauche entre Hauge et Rebic (77e) ont concrétisé la domination milanaise.

Mais les joueurs de Claudio Ranieri, volontaires, ont maintenu la pression jusqu'au bout grâce à la réduction du score signée Albin Ekdal (82e).

L'AC Milan n'a plus perdu en championnat d'Italie depuis la reprise des compétitions en juin, après la suspension pour cause de pandémie de coronavirus, soit 22 matches (17 victoires, 5 nuls), répartis sur la saison dernière et l'actuelle. Toutes compétitions confondues, sa seule défaite sur cette période est celle subie à domicile contre Lille (0-3) le 5 novembre en C3.