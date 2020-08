Mancini a hâte de revoir des supporters au stade

Les tests au Covid-19 pratiqués sur les 35 joueurs arrivés samedi soir au rassemblement de l'équipe d'Italie au centre technique de Coverciano, à Florence, se sont tous révélés négatifs, a par ailleurs précisé Mancini, quelques jours avant les deux matches de Ligue des nations prévus vendredi contre la Bosnie à Florence puis contre les Pays-Bas à Amsterdam.

Deux autres joueurs également convoqués ne sont eux pas encore arrivés, car en quarantaine après avoir côtoyé des personnes contaminées: Jorginho (Chelsea) est attendu lundi ou mardi mais il n'y a pas encore de date fixée pour Sandro Tonali (Brescia), a indiqué le sélectionneur.

Après dix mois sans sélection, pour cause de crise du coronavirus, Mancini a fait part de son "plaisir" de retrouver ses joueurs, se projetant d'ores et déjà sur le Mondial-2022, mais n'a pas caché une certaine "tristesse" face aux matches à huis clos.

"Le foot sans public, ce n'est pas la même chose. Le jeu est fait pour les gens, et c'est valable pour tous les sports. J'espère qu'on pourra bientôt revenir à la normale", a-t-il lancé en conférence de presse.

"J'ai regardé quelques matches dans les stades vides mais j'ai arrêté, parce que c'était triste", a-t-il ajouté.

Après des tests physiques et une réunion technique, les Azzurri devaient participer à leur premier entraînement dimanche après-midi à Coverciano, à huis clos.

Selon Mancini, la liste élargie de 37 noms retenus pour cette rentrée répond à deux exigences: faire face aux imprévus dus au coronavirus et aux états de forme très divers, mais aussi préparer les nombreux matches de l'automne, avec au programme trois matches en octobre puis trois en novembre.

"On doit repartir de l'enthousiasme que nous avons réussi à créer pendant les qualifications à l'Euro-2020, de l'envie de rejouer avec l'équipe nationale et des bases techniques que nous avons en ce moment, celle d'une équipe qui joue bien et s'amuse", a conclu le sélectionneur, tout en regrettant l'absence "très importante" de Marco Verratti, qui s'était blessé avec le PSG juste avant le "Final 8" de Ligue des champions.

L'Italie s'était qualifiée pour l'Euro en remportant ses dix matches de qualification.