Mancini déçu que Balotelli reste sans club

"Je suis vraiment désolé de le voir dans ces conditions. A 30 ans, il serait encore dans sa pleine maturité technique et aurait été très utile à l'équipe d'Italie", a souligné son ex-entraîneur à l'Inter Milan et à Manchester City, lors d'un colloque en ligne organisé par les journaux le Corriere dello Sport et 'Tuttosport'.

"Je lui souhaite le meilleur et j'espère qu'il peut encore lui arriver de bonnes choses", a ajouté Mancini.

Mario Balotelli (36 sélections, 14 buts), dont la dernière apparition chez les Azzurri remonte à septembre 2018, avait rejoint la saison dernière Brescia, sans pouvoir éviter au club italien une relégation en Serie B, après ses passages en Ligue 1 à Nice puis à Marseille.

L'équipe d'Italie, malgré une qualification brillante pour le prochain Euro, avec dix victoires en dix matches, peine un peu offensivement depuis la rentrée en Ligue des nations. Faute d'un buteur qui s'imposerait, Mancini a confirmé jeudi qu'il allait continuer à faire alterner en pointe Ciro Immobile (Lazio Rome) et Andrea Belotti (Torino).

Pour l'Euro, dont le match d'ouverture aura lieu à Rome en juin, contre la Turquie, le sélectionneur italien compte aussi sur l'ailier de l'AS Rome Nicolo Zaniolo, victime en septembre d'une nouvelle rupture des ligaments au genou. "Il a le temps de se remettre, je pense qu'il sera prêt en mars", a estimé Mancini.