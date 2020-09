Sans Zlatan, Milan enchaîne face à Crotone

Milan, déjà privé de Zlatan Ibrahimovic, à l'isolement après son test positif au Covid-19, a aussi enregistré une mauvaise nouvelle avec la blessure de son attaquant croate Ante Rebic, souffrant du bras gauche après une impressionnante chute en pleine course.

Les Rossoneri, qui enchaînent des matches tous les trois jours pour cause de barrages de Ligue Europa, ont assuré l'essentiel face au promu Crotone. Avec un but sur penalty juste avant la pause (obtenu par Rebic, transformé par Kessie) et un autre juste après, le premier de l'Espagnol Brahim Diaz, prêté par le Real Madrid.

Avec 6 points, Naples et Milan rejoignent en tête du classement le Hellas Vérone. Après sa victoire sur tapis vert face à l'AS Rome (3-0), pour cause de joueur romain non dûment enregistré, le Hellas s'est cette fois imposé sur sa pelouse face à l'Udinese (1-0).

La Juventus de Andrea Pirlo vise aussi sa deuxième victoire en deux matches dimanche soir sur le terrain de la Roma, dans l'affiche de cette 2e journée de Serie A.