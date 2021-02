ItalieÂ : Inzaghi retrouve Bologne, Naples sous pression face Ã  la Juve

"Pippo" Inzaghi revient pour la première fois à Bologne depuis son éviction en janvier 2019, quand il avait été remplacé par Sinisa Mihajlovic, toujours sur le banc bolonais.

"C'est un plaisir de retrouver Bologne, j'y ai été bien et les gens m'ont vraiment très bien traité", a souligné l'ex-buteur de l'AC Milan.

Après ses expériences mitigées en Serie A avec Milan et Bologne, il a réussi une solide première partie de saison avec le promu Benevento (11e à la mi-parcours) même s'il cale un peu depuis quelques semaines (trois défaites et deux nuls, 14e) à l'heure de défier Bologne (13e).

Samedi, place au choc entre Naples et Juventus au Stade Diego Maradona pour le match retour d'une manche aller qui n'a pas encore eu lieu. Les Napolitains n'avaient pas fait le voyage à Turin début octobre après deux cas de Covid-19 dans leur effectif. Donné gagné à la Juve dans un premier temps, le match sera finalement bien disputé, à une date encore à déterminer.

Gennaro Gattuso joue gros face à son ami Andrea Pirlo, qui a déjà plombé son mois de janvier en remportant la Supercoupe d'Italie. Une nouvelle défaite, après l'élimination en demi-finale de la Coupe d'Italie mercredi contre l'Atalanta, viendrait encore alourdir l'atmosphère à Naples, incapable de s'installer dans le Top 4, synonyme de retour en Ligue des champions, l'objectif N.1 de la saison.

La Juventus, elle, est en confiance, redevenue un coffre-fort difficile à percer (un seul but encaissé lors des sept derniers matches, toutes compétitions confondues, pour six victoires et un nul), au moment d'aborder les huitièmes de finale de Ligue des champions contre Porto.

Dimanche, il sera aussi question de bataille pour la Ligue des champions avec l'Inter Milan, dont l'horizon est désormais réduit à la Serie A après ses éliminations des coupes européennes et nationale (mardi par la Juventus en demi-finale), qui accueillera la Lazio Rome.

Le duel sera suivi avec attention par Milan, leader avec deux points d'avance sur l'Inter avant son déplacement à La Spezia (16e), et qui peut accroître son avance en cas de faux-pas des Nerazzurri.

Le programme de la 22e journée (en heures GMT) :

Vendredi

(19h45) Bologne - Benevento

Samedi

(14h00) Torino - Genoa

(17h00) Naples - Juventus Turin

(19h45) Spezia - AC Milan

Dimanche

(11h30) AS Rome - Udinese

(14h00) Cagliari - Atalanta Bergame

Sampdoria Gênes - Fiorentina

(17h00) Crotone - Sassuolo

(19h45) Inter Milan - Lazio Rome

(19h45) Hellas Vérone - Parme