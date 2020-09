Pirlo et Thiago Motta décrochent leur diplôme d'entraîneur

Thiago Motta, qui a très brièvement entraîné le Genoa en Serie A l'an dernier, est celui qui obtient la meilleure note dans la nouvelle promotion, où figurent aussi le champion du monde 2006 Luca Toni, l'entraîneur du Spezia Calcio (Serie A) Vincenzo Italiano et l'ancien joueur Mohamed Kallon.

Andrea Pirlo pourra donc faire ses débuts d'entraîneur, dimanche pour la 1re journée de la nouvelle saison de Serie A, avec en poche le diplôme international le plus élevé, la licence UEFA Pro.

L'ex-maître à jouer de l'équipe d'Italie, de l'AC Milan et de la Juve a passé lundi l'oral de validation de sa thèse, intitulée "Le football que je voudrais", selon la Fédération italienne.

Sa thèse - 30 pages divisées en trois grandes parties ("phase offensive", "phase défensive", "transitions") - a été mise en ligne par la Fédération.

"J'aimerais jouer un football total et collectif, avec onze joueurs actifs en phase offensive comme défensive. En ayant la main sur les espaces et le temps, nous avons l'ambition de commander le jeu dans les deux phases", y développe le "Maestro", à quelques jours de mettre en pratique ses méthodes en Serie A.

Dans son introduction, il cite aussi "les équipes qui m'ont inspiré dans la formation de mon idée du football", des "équipes et des entraîneurs que j'ai admirées comme supporteur et d'autres auxquelles j'ai eu la chance d'appartenir ou contre qui j'ai eu la chance de jouer: le Barcelone de Cruyff et celui de Guardiola, l'Ajax de Van Gaal, le Milan d'Ancelotti jusqu'à la Juventus de Conte".