Pour Cutrone, "Ribéry est un champion"

"Franck est un champion, on le sait. Il a tout gagné et ses qualités, on les connait. Pour moi c'est un honneur de m'entrainer avec lui, de l'avoir dans l'équipe et d’apprendre avec lui", a déclaré Cutrone (22 ans) lors d'une interview avec l'AFP.

Quand Cutrone est arrivé à Florence lors du mercato d'hiver, Ribéry venait de se blesser gravement à la cheville droite. Ils n'ont donc pas encore joué ensemble en compétition mais pourraient le faire prochainement, alors que le championnat d'Italie doit reprendre dans 10 jours.

"Il est très humble et il est toujours là pour t'aider, te donner des conseils, essayer de te faire progresser. Et c'est fantastique. De ce genre de grand champion, tu ne peux qu'apprendre", a expliqué Cutrone.

"Maintenant on a commencé à s'entrainer à plein régime. J’apprends à le connaitre, à comprendre les déplacements à faire en fonction de lui et des autres. Et lui il est là, derrière toi, à t'aider et à te dire quel genre de mouvement faire en fonction de son déplacement à lui", a ajouté l'avant-centre international (une sélection).

"C'est super de l'avoir, c'est un grand", a-t-il conclu.