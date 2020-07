Un membre du staff de l'équipe de Parme positif au coronavirus

"Cette personne, complètement asymptomatique, a été rapidement isolée conformément aux directives fédérales et ministérielles", explique le club de Serie A dans un communiqué.

"Le club précise que tous les autres membres du groupe-équipe ont été testés négatifs et ont commencé l'isolement au Centre Sportif. Ils pourront poursuivre normalement leur activité et seront suivis en permanence, conformément au protocole en vigueur", ajoute le club.

Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur de l'équipe Roberto D'Aversa n'a pas donné beaucoup plus de détails.

"Heureusement, la personne concernée est asymptomatique. Ce qui compte, c'est qu'il va bien", a déclaré le technicien. "On va suivre le protocole. On va faire des tests, on va rester au vert et puis on verra", a-t-il ajouté.

Parme, 12e de Serie A, doit recevoir dimanche à 19h30 l'équipe de Bologne. Il s'agit du premier cas de coronavirus recensé dans le football italien depuis la reprise de la compétition il y a exactement un mois.