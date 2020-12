Un penalty de Lukaku ramène l'Inter à un souffle de l'AC Milan

L'AC Milan (28 pts) conserve un point d'avance sur l'Inter (27 pts) et quatre sur la Juventus (24 pts), accrochée en début de soirée sur sa pelouse par l'Atalanta Bergame (1-1) dans un match où Cristiano Ronaldo a manqué un penalty.

Les Nerazzurri sont les principaux bénéficiaires d'une journée qui n'aura guère fait évoluer le classement, avec pas moins de sept nuls sur les neuf premiers matches disputés, en attendant AS Rome-Torino jeudi.

- Penalty béni pour Lukaku -

Tendu, fermé, le choc entre l'Inter et Naples a basculé sur un coup du sort: une sortie en retard du gardien Ospina dans les pieds de Darmian, synonyme de penalty pour les Nerazzurri agrémenté d'un carton rouge pour le capitaine napolitain Insigne pour contestation. Lukaku, avec sang-froid, ne s'est pas fait prier pour marquer (73e) son 10e but de la saison et ainsi rejoindre au classement des buteurs Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) et Cristiano Ronaldo (Juventus).

Cette cinquième victoire consécutive en Serie A, difficilement conservée dans un final dominé par Naples, conforte la mission "scudetto" de l'Inter, dont le championnat est devenu l'objectif quasi-unique depuis la sortie de route en Ligue des champions.

Les Napolitains, qui ont rapidement perdu leur attaquant belge Dries Mertens, sorti en pleurs après une torsion au niveau de la cheville gauche, pourront avoir des regrets. A dix, ils ont multiplié les occasions en fin de match mais sont tombés sur un gardien milanais Handanovic des grands soirs et sur un poteau récalcitrant dans le temps additionnel (Petagna, 90+2e).

- Milan à réaction -

L'AC Milan, comme le week-end dernier contre Parme (2-2), a encore montré des signes de fatigue et a été bousculée. Mais le leader s'accroche à son invincibilité (24 matches sans défaite en championnat depuis la reprise des compétitions en juin) et a de nouveau trouvé les ressources pour revenir.

Aux deux buts de Destro (47e, 60e) ont répondu les égalisations de Calabria pour le 1-1 (52e) puis Kalulu (83e) pour le 2-2: encore des buts signés par des défenseurs - Theo Hernandez avait marqué les deux buts rossoneri contre Parme - dans une équipe orpheline de Zlatan Ibrahimovic, absent depuis le 22 novembre en raison d'une blessure à une cuisse.

Le retour du Suédois est espéré pour dimanche et ne sera pas de trop contre les ambitieux de Sassuolo (5e).