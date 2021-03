Ivica Olic, nouvel entraîneur du CSKA Moscou

Le CSKA Moscou et Ivica Olic ont trouvé un accord pour que ce dernier prenne le poste d'entraîneur principal. Olic commencera à travailler le 23 mars, date à laquelle il sera présenté à l'équipe et dirigera sa première séance d'entraînement.

Le club a rappelé sur son site internet qu'Olic a joué un total de 116 matchs pour l'équipe rouge et bleue entre 2003 et 2006, marquant 44 buts pour l'équipe. "En tant que joueur, Ivica a remporté trois championnats, deux Coupes de Russie, deux Supercoupes et une Coupe de l'UEFA avec le CSKA, et nous lui souhaitons beaucoup de succès en tant qu'entraîneur !", ajoute le club dans son communiqué.

Le président du CSKA, Evgueni Guiner, a salué le retour du Croate, se félicitant qu'il ait tenu "sa promesse de revenir un jour au club". "Ivica peut compter sur le staff et la direction du club le soutiendra également. Je suis sûr que les supporters accueilleront chaleureusement le retour d'Olic", a-t-il déclaré.

L'arrivée du Croate intervient à un moment difficile pour l'équipe, qui a perdu plusieurs matchs, dont le plus récent, une défaite 2-3 contre le Zenit, l'a fait chuter à la 5e place du championnat russe et a fait du précédent entraîneur, le Biélorusse Victor Gancharenko, la cible de critiques.

Gancharenko, qui a dirigé le CSKA de décembre 2016 à hier, date à laquelle sa démission a été officialisée, a apporté à l'équipe 82 victoires en 167 matchs, remporté la Supercoupe 2018, deux titres de champion de Russie et atteint les quarts de finale de la Ligue Europa 2017-18.