"J'admire Pep, mais il m'a manqué de respect"

Lors de la 29e journée de la Premier League, City s'est rendu à Old Trafford pour jouer le derby mancunien, et lors du duel tant attendu, on a pu assister à une discussion entre Bruno Fernandes et Guardiola.

Après avoir assisté Martial lors du premier but, l'ancien joueur du Sporting a demandé à Guardiola de se taire.

"J'ai du respect pour Pep et ce qu'il gagne et ce qu'il a fait pour le football, car il a changé certaines mentalités dans le football, mais je pense qu’à ce moment-là, il ne me respectait pas", a reconnu le Portugais lors d'une interview pour 'Sky Sports'.

"C’est une question de respect. À ce moment-là, les paroles qu’il m’a dites m’ont rendu fou et, sur le terrain, je suis un peu nerveux."

Le numéro 18 des 'Red Devils' est en ce moment l'un des joueurs clés de l'équipe anglaise, depuis son arrivée cet hiver, il ne cesse de démontrer son talent.