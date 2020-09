"J'ai beaucoup parlé de Tottenham avec Bale"

Quelques minutes avant d'annoncer le retour de Gareth Bale à Tottenham pour une période de prêt d'une saison, les Spurs ont tenu à annoncer le nom de la nouvelle recrue : Sergio Reguilón.

Le défenseur latéral a été transféré du Real Madrid vers Londres, et a donné ses premières impressions dans un entretien pour les médias officiels de son nouveau club.

"J'ai beaucoup parlé avec Bale sur comment est le club, sur la ville et sur le nouveau stade. J'avais seulement pu le voir en photos, c'est de la folie", raconte Reguilón, qui se dit "impatient de commencer à travailler" avec ses nouveaux coéquipiers.

Il s'est aussi confié sur le facteur Mourinho pour son choix : "J'adore la philosophie du club et de l'entraîneur. Cela fait partie des raisons pour lesquelles je suis venu, en plus de l'envie de grandir en tant que joueur et du projet de l'équipe."

"Tottenham a des joueurs et un entraîneur de taille mondiale. Le centre d'entraînement est incroyable. En vérité, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand, aussi beau et aussi aménagé. J'ai très envie de pouvoir profiter des terrains d'entraînement", ajoute le latéral sur les installations de Tottenham.

Son objectif ? Aider Tottenham à mettre fin à sa disette de titres : "J'ai très envie de jouer là-bas, et surtout que tous les supporters puissent venir pour nous soutenir et nous donner le soutien nécessaire pour atteindre de grandes choses cette saison. Avec cette équipe, il faut viser le plus haut possible et essayer de gagner des titres."