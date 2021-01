"J'ai besoin d'avoir du temps de jeu"

Le club de Getafe a présenté ses deux nouvelles recrues de l'hiver. Takefusa Kubo et Carles Aleña ont tous les deux rejoint le club madrilène en prêt au mois de janvier.

S'ils ont déjà disputé leurs premières minutes sous les couleurs de Getafe, les deux jeunes joueurs ont été présentés devant la presse ce lundi. Kubo est revenu sur ses ambitions.

"Le fait que l'équipe soit à Madrid n'a rien à voir avec mon arrivée. Même si le club avait été en Andalousie ou ailleurs, je serais venu. Ils se sont montrés intéressés par moi et je vais tout faire pour faire les choses bien", a déclaré l'attaquant de 19 ans.

"Je suis jeune, j'ai besoin de temps de jeu et je veux me sentir joueur. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de changer d'air. (...) Mon objectif principal est d'aider l'équipe à atteindre ses objectifs, et cela m'aidera dans ma formation de joueur", a ajouté l'international japonais en conférence de presse.

Après une première partie de saison à oublier à Villarreal, Kubo a choisi Getafe afin de continuer sa progression et de retrouver du temps de jeu en Liga.