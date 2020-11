"J'ai de bonnes relations avec Benzema"

Vinicius Junior est sorti du silence après la polémique concernant sa relation avec Karim Benzema, après que le Français ait critiqué son coéquipier lors de la mi-temps du match contre Mönchengladbach.

Pour la chaîne Youtube brésilienne 'Desimpedidos', le joueur brésilien est revenu sur la polémique et a assuré qu'il s'entendait très bien avec son coéquipier : "J'ai de bonnes relations avec Karim Benzema."

Le joueur du Real Madrid a assuré qu'il ne se préoccupait pas trop des critiques et des polémiques extérieures : "Je n’entends pas grand-chose de ce qui se dit, j'allume la télé uniquement pour jouer à des jeux vidéo de foot."

"Je pense toujours à ceux qui veulent mon bien : ma famille, les personnes du club, les coéquipiers qui prennent soin de moi comme Marcelo et Casemiro, qui essaient toujours de m'aider et de me mettre sur la bonne voie", a assuré le jeune ailier formé au Flamengo.

Vinicius Junior est revenu sur sa situation actuelle : "Je suis heureux, nous sommes ici pour aider. J'ai 20 ans, Rodrygo en a 19, et nous avons de grands joueurs à notre position. Hazard, Asensio... Nous devons gagner en expérience et faire attention. Contre l'Inter, nous sommes entrés en jeu à la 60e minute et il n'y avait pas beaucoup de temps."