"J'ai dit au Real que je voulais retourner dans mon club, Arsenal, où je suis heureux"

Avant le match de l'Espagne face à la Suisse, Dani Ceballos s'est exprimé en conférence de presse. Le milieu de terrain a reconnu sa volonté de disputer l'Euro 2021 ainsi que les Jeux Olympiques.

Pour ce faire, l'Espagnol le sait, il doit être compétitif en club, lui qui a insisté pour rejoindre Arsenal cet été. Un club où il sait qu'il dispose de la confiance du coach et où la concurrence est moins rude au milieu de terrain.

"Quand tu te poses et réflechis sur ce qui va se passer durant l'été, tu sais que tu veux avoir un rôle important dans ton équipe et après le confinement, j'ai découvert cela avec Mikel. Quand un joueur trouve une bonne position sur et en dehors du terrain, c'est la meilleure chose. Je suis complètement heureux à Arsenal et je peux y jouer très naturellement", a-t-il déclaré.

"Quand le championnat s'est terminé, j'ai parlé à José Angel et lui ai dit que j'avais parlé à Arteta de rester à Arsenal pour une autre saison. J'avais une idée précise de retourner dans mon club, où j'avais très bien terminé avec l'entraîneur et à un très bon niveau", a-t-il ajouté.