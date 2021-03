"JosÃ© Mourinho est l'entraÃ®neur que j'ai dans le coeur"

La saison 2009/2010 restera à jamais dans l'histoire de l'Inter. Avec José Mourinho à la barre, l'équipe de Milan a réussi à remporter les trophées de la Ligue des champions, de la Serie A et de la Coupe d'Italie. Massimo Moratti était le président.

"José Mourinho est l'entraîneur que j'ai encore dans le cœur, et c'est aussi le plus titré. Même si c'est avec Roberto Mancini que nous avons commencé à gagner régulièrement. Et je n’oublie pas Gigi Simoni", a souligné, dans des déclarations à 'Radio Kiss Kiss', à propos du leadership exceptionnel des Nerazzurri dans le championnat italien, avec neuf points de plus que Milan, deuxième, et dix devant la Juventus, de Cristiano Ronaldo , qui a un match en retard : "L'Inter a un bon avantage. Je suis superstitieux, donc je ne veux rien dire, mais je pense qu'ils sauront gérer cette progression. La Juventus a un match en retard, mais elle doit encore affronter Naples", a déclaré Moratti.